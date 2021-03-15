В Одессе задержали мужчину, который разгуливал по городу с гранатой в кармане

Инцидент произошел в понедельник 15 марта возле одесского бара «Черный», который расположен на пересечении улиц Инглези и Варненской. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net.

По словам свидетелей случившегося, мужчина в камуфляжных штанах и с гранатой в руке явился в бар, а потом его задержали сотрудники охранного агентства «Карабинер», которые вызвали в свою очередь правоохранителей.

Ранее мы сообщали, что в Одессе неадекватный мужчина напал с ножом на детей и получил за это палкой по голове.

Так, 13 марта прохожие заметили на Проселочной улице вооруженного ножом мужчину, который размахивал орудием перед несовершеннолетними детьми.

Другой мужчина решил вступиться за маленьких одесситов, он подошел к нападавшему, чтобы угомонить его, но в целях самообороны ему пришлось нейтрализовать неадеквата деревянной палкой.

43-летний мужчина, который гонялся с ножом за детьми, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рубленную рану теменной доли черепа и гематому возле глаза. Нападавшего госпитализировали.

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