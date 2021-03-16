В Одесской области произошла авария с погибшими и пострадавшими
Кадры обнародовали очевидцы в телеграм-канал "Одесса-Инфо", передает Politeka.net.
Как сообщает пресс-служба областного ГСЧС, жуткое ДТП произошло ранним утром 16 марта в городе Балта.
Там, легковой автомобиль на большой вскорости врезался в припаркованный грузовик.
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Спасателям пришлось вырезать водителя и пассажира из автомобиля с помощью гидравлического инструмента , их госпитализировали в очень тяжелом состоянии.
Еще двое человек погибли.
На данный момент устанавливаются причины аварии.
На данный момент устанавливаются причины аварии.
Еще одно смертельное ДТП, о котором мы сообщали ранее, произошло на дороге в Одесской области.
Так, трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг автомобиль Subaru столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе.
От полученных травм скончался на месте 43-летний водитель легковушки — работник полиции, находившийся вне службы.
Также мы писали, что в Одесской области женщина лежала на дороге - все закончилось трагично.
В районе села Сухой Лиман около девяти вечера 35-летний водитель слишком поздно заметил женщину и не успел вовремя затормозить.
Напомним, что автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе
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