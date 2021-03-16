От авто почти ничего не осталось

В Одесской области произошла авария с погибшими и пострадавшими

Кадры обнародовали очевидцы в телеграм-канал "Одесса-Инфо", передает Politeka.net.

Как сообщает пресс-служба областного ГСЧС, жуткое ДТП произошло ранним утром 16 марта в городе Балта.

Там, легковой автомобиль на большой вскорости врезался в припаркованный грузовик.

Спасателям пришлось вырезать водителя и пассажира из автомобиля с помощью гидравлического инструмента , их госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

Еще двое человек погибли.

На данный момент устанавливаются причины аварии.

На данный момент устанавливаются причины аварии.

Еще одно смертельное ДТП, о котором мы сообщали ранее, произошло на дороге в Одесской области.

Так, трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг автомобиль Subaru столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе.

От полученных травм скончался на месте 43-летний водитель легковушки — работник полиции, находившийся вне службы.

Также мы писали, что в Одесской области женщина лежала на дороге - все закончилось трагично.

В районе села Сухой Лиман около девяти вечера 35-летний водитель слишком поздно заметил женщину и не успел вовремя затормозить.

Напомним, что автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе

Также Politeka сообщала, разбиты семь авто: в Одессе показали кадры масштабных ДТП, все детали