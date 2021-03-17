На Одесчине погибли две 17-летние девушки
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Две 17-летних девушки погибли в результате ДТП в Одесской области.
Девушки вместе с двумя мужчинами, которые были с ними в салоне легковушки въехали в припаркованный на обочине грузовик.
От удара девушки погибли на месте, мужчин с черепно-мозговыми травмами и множественными переломами забрала скорая.
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Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии.
Ранее мы сообщали, в Одессе пропала семнадцатилетняя девушку.
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Согласно данным, обнародованным правоохранителями, разыскиваемая 2004 года рождения вышла из дома в понедельник, 15 марта, и с тех пор не возвращалась.
Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, серые глаза, русые волосы.
Была одета в короткую куртку зеленого цвета, темные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. На руке у девушки была серебряная цепь и красная лента.
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