На Одесчине погибли две 17-летние девушки

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Две 17-летних девушки погибли в результате ДТП в Одесской области.

Девушки вместе с двумя мужчинами, которые были с ними в салоне легковушки въехали в припаркованный на обочине грузовик.

От удара девушки погибли на месте, мужчин с черепно-мозговыми травмами и множественными переломами забрала скорая.

Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии.

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Согласно данным, обнародованным правоохранителями, разыскиваемая 2004 года рождения вышла из дома в понедельник, 15 марта, и с тех пор не возвращалась.

Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, серые глаза, русые волосы.

Была одета в короткую куртку зеленого цвета, темные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. На руке у девушки была серебряная цепь и красная лента.

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