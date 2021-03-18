Стали известны подробности зверского убийства пожилой одесситки, труп которой обнаружили в мешке рядом со школой

О них рассказали на сайте Нацполиции, а также в телеграм-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

16 марта в подвале школы №57 было найдено тело мертвой женщины, но полиция быстро установила личность злоумышленника.

Как оказалось, 83-летнюю женщину убил собственный сын.

55-летний мужчина сначала ударил мать-старушку топором по голове, а затем надел на ее голову полиэтиленовый пакет, обмотал скотчем и задушил.

Убедившись, что женщина перестала дышать, он положил ее тело в мешок и отнес его подальше от дома.

Через некоторое время полицейские задержали убийцу по месту жительства. На опубликованном видео подозреваемый сообщил детали преступления, рассказав, что после того, как выбросил тело матери, он вернулся домой, приготовил поесть, выпил и лег спать.

В пресс-службе полиции решили не разглашать причину конфликта, однако о ней стало известно благодаря сообщениям в телеграм-канале «ХО».

По их информации, мужчина болеет шизофренией с 2007 года и суд определил его недееспособным.

В тот роковой вечер он пришел домой и начал пить алкоголь, а после - стал смотреть порнографические фильмы. После этого мужчине захотелось пригласить женщину по вызову, для удовлетворения своих потребностей и он стал требовать денег на это у матери.

Пенсионерка конечно же отказала, за что и получила топором по голове и была упакована в полиэтиленовый пакет и обмотана скотчем.

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