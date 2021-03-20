В Одессе ввели ряд карантинных ограничений
Как сообщает пресс-служба мэрии, городская комиссия приняла решение о необходимости того, чтобы все строго соблюдали карантин в соответствии с «оранжевым» уровнем эпидопасности.
В Одессе запретили работу ночных клубов, проведение праздников, банкетов, мастер-классов. В общественном транспорте можно ездить только сидя.
Данное решение 19 марта было принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Осадчая без Горбунова внезапно покинула Украину, пожаловавшись на локдаун: "Самое печальное..."
Сгорающая от любви "Холостячка" Мишина засветила роскошную квартиру, где живет с Эллертом: "Очень романтично..."
Сморигин из "Дизель Шоу" в образе Елизаветы ІІ протроллил Полякову, певица не смолчала: "Это просто разрыв"
Подопечная Потапа Андраде решилась на признание об отношениях с Ломакиным: «Мне пришлось…»
Основные ограничения «оранжевой» зоны карантина следующие:
— запрещена работа хостелов, других мест для размещения, кроме гостиниц;
— развлекательным заведениям и ресторанам нельзя работать в ночное время;
— работа кафе и ресторанов разрешена в том случае, если заведение будет заполнено менее чем на 50% посадочных мест;
— культурные, спортивные, социальные, религиозные мероприятия можно проводить с участием не более 220 человек, один человек – на 10 квадратов;
— запрещены плановые госпитализации в больницах. Исключения – оказание медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкологией, паллиативная помощь в стационарных условиях, другие меры, которые в случае их переноса или отсрочки могут привести к риску для жизни или здоровья человека;
— фитнес-клубы и спортзалы могут работать при условии приема одного посетителя на 10 кв. м;
— в музеях, библиотеках может находиться не более одного человека на 10 кв. м;
— в торгово-развлекательных центрах и заведениях бытового обслуживания должно находиться не более одного человека на 10 кв. м;
— нельзя принимать детей в санатории и лагеря.
До этого мы сообщали, что в Одесской области иномарка с пассажирами рухнула в реку, есть погибшие
Новое смертельное ДТП произошло в городе Балта, где ранее страшная авария унесла жизни двух 17-летний девушек.
Поздно вечером в четверг на улице Пушкинской Mercedes-Benz под управлением местного жителя упал в реку. Спасателям пришлось доставать пострадавших, разбив окно машины.
В машине, кроме водителя, был его товарищ, – обоим по 34 года. Когда работникам ГСЧС удалось их извлечь из авто, разбив окно, живым был только водитель – его с переохлаждением забрала скорая помощь.
Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности
А еще Politeka писала в Одессе скорая попала в ДТП, появилось видео: отлетела на трамвайные рельсы
Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура