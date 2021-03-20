В Одессе ввели ряд карантинных ограничений

Как сообщает пресс-служба мэрии, городская комиссия приняла решение о необходимости того, чтобы все строго соблюдали карантин в соответствии с «оранжевым» уровнем эпидопасности.

В Одессе запретили работу ночных клубов, проведение праздников, банкетов, мастер-классов. В общественном транспорте можно ездить только сидя.

Данное решение 19 марта было принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Основные ограничения «оранжевой» зоны карантина следующие:

— запрещена работа хостелов, других мест для размещения, кроме гостиниц;

— развлекательным заведениям и ресторанам нельзя работать в ночное время;

— работа кафе и ресторанов разрешена в том случае, если заведение будет заполнено менее чем на 50% посадочных мест;

— культурные, спортивные, социальные, религиозные мероприятия можно проводить с участием не более 220 человек, один человек – на 10 квадратов;

— запрещены плановые госпитализации в больницах. Исключения – оказание медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкологией, паллиативная помощь в стационарных условиях, другие меры, которые в случае их переноса или отсрочки могут привести к риску для жизни или здоровья человека;

— фитнес-клубы и спортзалы могут работать при условии приема одного посетителя на 10 кв. м;

— в музеях, библиотеках может находиться не более одного человека на 10 кв. м;

— в торгово-развлекательных центрах и заведениях бытового обслуживания должно находиться не более одного человека на 10 кв. м;

— нельзя принимать детей в санатории и лагеря.

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