В Одесской области парень убил пенсионера
Об этом сообщила местная полиция.
Тело 81-летнего пострадавшего с травмами головы обнаружили в его собственном доме соседи, когда поняли, что дедушка второй день подряд не выходит на улицу.
Выяснилось, что смерть пострадавшего наступила в результате множественных открытых переломов костей свода черепа.
Полицейские начали расследование - под подозрение попал 28-летний односельчанин погибшего.
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На допросе мужчина сообщил, что умерший отказался одолжить ему деньги, тогда он пришел домой к пенсионеру с молотком и нанес дедушке около десяти ударов по голове.
Следствие продолжается.
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