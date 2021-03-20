В Одесской области парень убил пенсионера

Об этом сообщила местная полиция.

Тело 81-летнего пострадавшего с травмами головы обнаружили в его собственном доме соседи, когда поняли, что дедушка второй день подряд не выходит на улицу.

Выяснилось, что смерть пострадавшего наступила в результате множественных открытых переломов костей свода черепа.

Полицейские начали расследование - под подозрение попал 28-летний односельчанин погибшего.

На допросе мужчина сообщил, что умерший отказался одолжить ему деньги, тогда он пришел домой к пенсионеру с молотком и нанес дедушке около десяти ударов по голове.

Следствие продолжается.

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В машине, кроме водителя, был его товарищ, – обоим по 34 года. Когда работникам ГСЧС удалось их извлечь из авто, разбив окно, живым был только водитель – его с переохлаждением забрала скорая помощь.

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