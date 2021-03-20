Коронавирус в Одесской области бьет рекорды
По данным Минздрава Украины, в Одесской области 19 марта заболели 1037 человек, 11 скончались.
В регионе с момента начала пандемии зафиксировано 96 884 случая, из них 1606 человек умерли, 81 551 выздоровели, 13687 болеют, а у 100 918 подозревают коронавирус.
Всего в Украине при 114 тысячах проведенных тестах за сутки зафиксировано более 15 тысяч заболевших.
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До этого мы сообщали, что в Одесской области иномарка с пассажирами рухнула в реку, есть погибшие.
Новое смертельное ДТП произошло в городе Балта, где ранее страшная авария унесла жизни двух 17-летний девушек.
Поздно вечером в четверг на улице Пушкинской Mercedes-Benz под управлением местного жителя упал в реку. Спасателям пришлось доставать пострадавших, разбив окно машины.
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