Коронавирус в Одесской области бьет рекорды

По данным Минздрава Украины, в Одесской области 19 марта заболели 1037 человек, 11 скончались.

В регионе с момента начала пандемии зафиксировано 96 884 случая, из них 1606 человек умерли, 81 551 выздоровели, 13687 болеют, а у 100 918 подозревают коронавирус.

Всего в Украине при 114 тысячах проведенных тестах за сутки зафиксировано более 15 тысяч заболевших.

До этого мы сообщали, что в Одесской области иномарка с пассажирами рухнула в реку, есть погибшие.

Новое смертельное ДТП произошло в городе Балта, где ранее страшная авария унесла жизни двух 17-летний девушек.

Поздно вечером в четверг на улице Пушкинской Mercedes-Benz под управлением местного жителя упал в реку. Спасателям пришлось доставать пострадавших, разбив окно машины.

В машине, кроме водителя, был его товарищ, – обоим по 34 года. Когда работникам ГСЧС удалось их извлечь из авто, разбив окно, живым был только водитель – его с переохлаждением забрала скорая помощь.

Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности

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