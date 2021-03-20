Одесская область попала в «красную» карантинную зону

Об этом свидетельствуют данные МОЗ по состоянию на 20 марта.

Также в «красной» зоне остаются Киев, Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская и Черновицкая области.

В «оранжевой» зоне теперь 11 областей, остальные регионы Украины – в «желтой».

Согласно решению Кабмина, ограничения красной зоны должны вступить в силу в течение 48 часов после того, как регион в нее попал по индикаторным показателям.

До этого мы сообщали, что в Одесской области иномарка с пассажирами рухнула в реку, есть погибшие.

Новое смертельное ДТП произошло в городе Балта, где ранее страшная авария унесла жизни двух 17-летний девушек.

Поздно вечером в четверг на улице Пушкинской Mercedes-Benz под управлением местного жителя упал в реку. Спасателям пришлось доставать пострадавших, разбив окно машины.

В машине, кроме водителя, был его товарищ, – обоим по 34 года. Когда работникам ГСЧС удалось их извлечь из авто, разбив окно, живым был только водитель – его с переохлаждением забрала скорая помощь.

Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности

А еще Politeka писала в Одессе скорая попала в ДТП, появилось видео: отлетела на трамвайные рельсы

Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура