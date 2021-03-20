Одесская область попала в «красную» карантинную зону
Об этом свидетельствуют данные МОЗ по состоянию на 20 марта.
Также в «красной» зоне остаются Киев, Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская и Черновицкая области.
В «оранжевой» зоне теперь 11 областей, остальные регионы Украины – в «желтой».
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Согласно решению Кабмина, ограничения красной зоны должны вступить в силу в течение 48 часов после того, как регион в нее попал по индикаторным показателям.
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