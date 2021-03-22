В Одессе на пороге локдауна полицейские провели карантинные рейды по увеселительным заведениям

Всю ночь с 20 на 21 марта они ходили по ночным клубам в центральной части города и проверяли как соблюдают карантинные правила владельцы, персонал и посетители. Копы заглянули в заведения на улицах Греческой, Екатерининской и Гоголя. Об этом сообщает местный сайт УСИ .

Как выяснилось в ходе рейдов многие хозяева клубов и баров проигнорировали запрет на работу после 23:00.

Правоохранители составили протоколы на администраторов заведений.

Теперь им придется заплатить от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

Ранее мы писали, что в одесских ночных клубах наблюдалось тотальное пренебрежение карантинных норм.

Видео тусовок разлетелось по сети.

На кадрах видно, как публика валом толпится в клубах и на концертах. Никто из тусовщиков и не думал соблюдать дистанцию, и уж тем более масочный режим.

"В одесском клубе Ministerium сегодня ночью собралась целая толпа народу, чтобы послушать песни и заодно — обменяться бациллами. Вечеринка не закончится, пока не закончатся больничные койки.", - пишет телеграм-канал Perepichka News.

Напомним, что Одесса вошла в "красную" зону: когда введут жесткий локдаун и что ждет жителей

А еще Politeka писала тысячи людей попрощались с известным одесситом, которого забрал COVID-19, кадры

Также Politeka сообщала, что медик и одесситы рассказали о самочувствии после вакцинации: "головная боль, температура..."