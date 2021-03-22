В последние две недели в Одесской области фиксируют очень высокий уровень заболеваемости Covid-19
Об этом сообщили в СНБО, передает Politeka.net
Так, по состоянию на 22 марта, в регионе официально выявлено 745 новых случаев заражения за сутки.
Общее число заболевших приближается к 100 тысячам и уже достигло 98 тысячи 249 человек.
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Летальных случаев - 1 613, из них двое – за последние сутки. 81 721 человек выздоровел, в том числе 32 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 14 915 человек.
Ранее мы сообщали, что в Одессе на пороге локдауна полицейские провели карантинные рейды по увеселительным заведениям.
Всю ночь с 20 на 21 марта они ходили по ночным клубам в центральной части города и проверяли как соблюдают карантинные правила владельцы, персонал и посетители. Копы заглянули в заведения на улицах Греческой, Екатерининской и Гоголя.
Как выяснилось в ходе рейдов, многие хозяева клубов и баров проигнорировали запрет на работу после 23:00.
Правоохранители составили протоколы на администраторов заведений.
Теперь им придется заплатить от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.
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