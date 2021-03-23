В Одесской области невнимательность стоила пожилому мужчине жизни

О несчастном случает пишет местный сайт Думская со ссылкой на источники в полиции.

Так, 60-летний мужчина из села Чеботаревка у себя дома перепутал банки с сахаром и селитрой. Он наелся опасного химиката и вскоре ему стало плохо. Пострадавшего госпитализировали в больницу с отравлением, где он скончался через несколько часов.

Полицейские установили причину смерти мужчины и переквалифицировали инцидент в «бытовой несчастный случай», а не самоубийство.

Также сообщается, что на трупе нет следов насилия.

Сейчас выясняются все обстоятельства его смерти.

Ранее мы сообщали, несмотря на то, что Одесская область уже вошла в «красную» зону карантина, количество зараженных коронавирусом за сутки перевалило за тысячу человек.

За минувшие сутки, 22 марта в регионе подтвердили 1 122 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее это цифра была значительно меньше – 745 инфицированных.

Общее число заболевших в Одесской области неуклонно близится к 100 тысячам и пока составляет 99 тысячи 371 человек.

За сутки в области от последствий болезни умерли 13 человек. Выздоровели 178 пациента.

Напомним, что Одесса шумно отгуляла на пороге локдауна, видео: "Добро пожаловать в красную зону"

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