В Одесской области невнимательность стоила пожилому мужчине жизни
О несчастном случает пишет местный сайт
Так, 60-летний мужчина из села Чеботаревка у себя дома перепутал банки с сахаром и селитрой. Он наелся опасного химиката и вскоре ему стало плохо. Пострадавшего госпитализировали в больницу с отравлением, где он скончался через несколько часов.
Полицейские установили причину смерти мужчины и переквалифицировали инцидент в «бытовой несчастный случай», а не самоубийство.
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Также сообщается, что на трупе нет следов насилия.
Сейчас выясняются все обстоятельства его смерти.
Ранее мы сообщали, несмотря на то, что Одесская область уже вошла в «красную» зону карантина, количество зараженных коронавирусом за сутки перевалило за тысячу человек.
За минувшие сутки, 22 марта в регионе подтвердили 1 122 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее это цифра была значительно меньше – 745 инфицированных.
Общее число заболевших в Одесской области неуклонно близится к 100 тысячам и пока составляет 99 тысячи 371 человек.
За сутки в области от последствий болезни умерли 13 человек. Выздоровели 178 пациента.
Напомним, что Одесса шумно отгуляла на пороге локдауна, видео: "Добро пожаловать в красную зону"
А еще Politeka писала, что зараженных больше тысячи: как сейчас обстоят дела с COVID-19 в "красной" Одесской области
Также Politeka сообщала, что жителей Одессы заставили выстроиться в огромные очереди на остановках из-за локдауна, кадры