Одесситам сообщили, как долго в регионе будут действовать ограничения «красной» зоны

Об этом в ходе брифинга рассказал глава одесской ОГА Сергей Гриневецкий, во вторник, 23 марта пишет издание Избирком .

По словам губернатора, Одесская область может выйти из "красной" зоны"карантина за пять дней, однако вероятнее всего она будет находиться в ней два или даже три недели.

"Мне сообщили о антирекорд в Украине по количеству умерших за сутки - 333 пациента. Поэтому, когда я говорил о характере заболеваемости как" цунами ", я не шутил. По моим оценкам, мы постоянно в такой зоне от двух до трех недель", - говорит Гриневецкий.

Глава ОГА отметил, что решение о выводе региона из «красной» зоны должна принять государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но только в случае улучшения ситуации с заболеваемостью в регионе. Однако, сейчас в Украине в целом и в регионе в частности тенденции на скорейшее выход из "красной" зоны нет.

Напомним, за минувшие сутки, 22 марта в регионе подтвердили 1 122 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее это цифра была значительно меньше – 745 инфицированных.

Общее число заболевших в Одесской области неуклонно близится к 100 тысячам и пока составляет 99 тысячи 371 человек.

За сутки в области от последствий болезни умерли 13 человек. Выздоровели 178 пациента.

Всего летальных случаев 1626.

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