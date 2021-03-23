Одесситам сообщили, как долго в регионе будут действовать ограничения «красной» зоны
Об этом в ходе брифинга рассказал глава одесской ОГА Сергей Гриневецкий, во вторник, 23 марта пишет издание
По словам губернатора, Одесская область может выйти из "красной" зоны"карантина за пять дней, однако вероятнее всего она будет находиться в ней два или даже три недели.
"Мне сообщили о антирекорд в Украине по количеству умерших за сутки - 333 пациента. Поэтому, когда я говорил о характере заболеваемости как" цунами ", я не шутил. По моим оценкам, мы постоянно в такой зоне от двух до трех недель", - говорит Гриневецкий.
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Глава ОГА отметил, что решение о выводе региона из «красной» зоны должна принять государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но только в случае улучшения ситуации с заболеваемостью в регионе. Однако, сейчас в Украине в целом и в регионе в частности тенденции на скорейшее выход из "красной" зоны нет.
Напомним, за минувшие сутки, 22 марта в регионе подтвердили 1 122 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее это цифра была значительно меньше – 745 инфицированных.
Общее число заболевших в Одесской области неуклонно близится к 100 тысячам и пока составляет 99 тысячи 371 человек.
За сутки в области от последствий болезни умерли 13 человек. Выздоровели 178 пациента.
Всего летальных случаев 1626.
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