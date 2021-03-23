В сети показали, как одесситы соблюдают правила «красной» зоны в общественном транспорте
23 марта первый день, как Одесса официально вошла в "красную" зону карантина, а это значит что правила перевозки пассажиров в маршрутках, трамваях и троллейбусах ужесточились.
По решению комиссии, перевозка пассажиров в общественном транспорте разрешена при условии, что пассажиры будут ехать в масках и только на сидячих местах.
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В электротранспорте ситуация получше. Количество людей и наличие масок контролируют — либо водитель при посадке, либо контролер на остановке.
Из-за этого зайти и в трамвай или троллейбус не на конечных остановках в час пик практически невозможно.
Некоторые люди идут на конфликт с водителями и контролерами, но это просто приводит к тому, что они отказываются ехать дальше.
Водители пытаются соблюдать ограничения и не пускать пассажиров без масок или в большем количестве, чем сидячих мест. Некоторые водители и вовсе идут на уступки и предлагают пассажирам присесть на корточки.
Стоит отметить, что штраф за отсутствие маски — от 170 до 255 гривен. За другие нарушения карантина — от 17 тысяч гривен.
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