В сети показали, как одесситы соблюдают правила «красной» зоны в общественном транспорте

23 марта первый день, как Одесса официально вошла в "красную" зону карантина, а это значит что правила перевозки пассажиров в маршрутках, трамваях и троллейбусах ужесточились.

По решению комиссии, перевозка пассажиров в общественном транспорте разрешена при условии, что пассажиры будут ехать в масках и только на сидячих местах.

Как выяснили журналисты издания " УСИ ", эти правила, соблюдают не все. Водители маршруток берут пассажиров больше, чем количество сидячих мест. Не все пассажиры носят маски, а часть тех, кто все-таки решил надеть ее, «забывает» ее на подбородке».

В электротранспорте ситуация получше. Количество людей и наличие масок контролируют — либо водитель при посадке, либо контролер на остановке.

Из-за этого зайти и в трамвай или троллейбус не на конечных остановках в час пик практически невозможно.

Некоторые люди идут на конфликт с водителями и контролерами, но это просто приводит к тому, что они отказываются ехать дальше.

Водители пытаются соблюдать ограничения и не пускать пассажиров без масок или в большем количестве, чем сидячих мест. Некоторые водители и вовсе идут на уступки и предлагают пассажирам присесть на корточки.

Стоит отметить, что штраф за отсутствие маски — от 170 до 255 гривен. За другие нарушения карантина — от 17 тысяч гривен.

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