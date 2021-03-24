Питьевая вода в некоторых населенных пунктах Одесской области является опасной
Результаты мониторинговых исследований воды в Одессе и Одесской области за период с 15 по 21.03.2021г. обнародовала пресс-служба ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины».
Воды поверхностных водоемов 2-й категории (Днестровский лиман Белгород-Днестровского района) исследованы 6 проб воды на санитарно-микробиологические показатели — все не отвечали гигиеническим требованиям.
Для принятия соответствующих мер информации о всех выявленных нестандартных пробах питьевой воды были организованы проверки.
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Одесситам сообщили, как долго в регионе будут действовать ограничения «красной» зоны
Об этом в ходе брифинга рассказал глава одесской ОГА Сергей Гриневецкий, во вторник.
По словам губернатора, Одесская область может выйти из "красной" зоны карантина за пять дней, однако вероятнее всего она будет находиться в ней два или даже три недели.
Глава ОГА отметил, что решение о выводе региона из «красной» зоны должна принять государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но только в случае улучшения ситуации с заболеваемостью в регионе.
Однако, сейчас в Украине в целом и в регионе в частности тенденции на скорейшее выход из "красной" зоны нет.
Напомним, что Одесса шумно отгуляла на пороге локдауна, видео: "Добро пожаловать в красную зону"
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