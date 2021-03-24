В Одесской области произошел сильный пожар - есть жертвы

Ночью жители села Щербанка, что в Раздельнянском районе, стали свидетелями пожара - огонь охватил жилой дом их соседей.

Прибывшие на вызов спасатели за три часа полностью ликвидировали возгорание на площади 40 м2. В одной из комнат они обнаружили бездыханные тела двух погибших людей.

Причина ЧП пока неизвестна.

Ранее мы сообщали, несмотря на то, что Одесская область уже вошла в «красную» зону карантина, количество зараженных коронавирусом за сутки перевалило за тысячу человек.

22 марта в регионе подтвердили 1 122 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее это цифра была значительно меньше – 745 инфицированных.

Общее число заболевших в Одесской области неуклонно близится к 100 тысячам и пока составляет 99 тысячи 371 человек.

За сутки в области от последствий болезни умерли 13 человек. Выздоровели 178 пациента.

Напомним, что Одесса шумно отгуляла на пороге локдауна, видео: "Добро пожаловать в красную зону"

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