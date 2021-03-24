В Одесской области растет количество жертв от коронавируса

На утро 24 марта в Одесской области 100 548, а по всей Украине 1 579 906 (+14 174 за сутки) подтвержденных случаев заражения COVID-19, говорится в данных системы мониторинга СНБО.

Одесская область сегодня на втором месте по количеству инфицированных за сутки — 1177 человек. Умерло в регионе от этой болезни 1 654 (+28 за сутки) человека.

Ранее мы сообщали, несмотря на то, что Одесская область уже вошла в «красную» зону карантина, количество зараженных коронавирусом за сутки перевалило за тысячу человек.

22 марта в регионе подтвердили 1 122 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее это цифра была значительно меньше – 745 инфицированных.

Общее число заболевших в Одесской области неуклонно близится к 100 тысячам и пока составляет 99 тысячи 371 человек.

За сутки в области от последствий болезни умерли 13 человек. Выздоровели 178 пациента.

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