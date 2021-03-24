Север Одесской области 24 марта засыпало снегом

Телеграм-канал "ХО" опубликовал кадры, на которых видно, как земля уже покрыта довольно большим слоем снега, а метель только началась.

"Одесская область, Ананьевский район, сегодня можно доставать санки", - подписали кадры авторы публикации.

Ранее мы что в Одессе проверили уровень загрязнения воздуха и сообщили, в каких районах ситуация хуже всего.

Об этом сообщает на официальном сайте города Одесса.

Так, передвижная муниципальная лаборатория КП «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского горсовета, путем отбора проб зафиксировала превышение допустимых норм на автовокзале (в 1,4 раза), Объездной дороге (загрязняющее вещество – оксид углерода – в 1,3 раза) и у Ж/Д вокзала (загрязняющее вещество – оксид углерода – в 1,28 раза).

Напомним, что Одесса шумно отгуляла на пороге локдауна, видео: "Добро пожаловать в красную зону"

А еще Politeka писала, что зараженных больше тысячи: как сейчас обстоят дела с COVID-19 в "красной" Одесской области

Также Politeka сообщала, что жителей Одессы заставили выстроиться в огромные очереди на остановках из-за локдауна, кадры