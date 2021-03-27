В Одесской области за прошедшие сутки умерли десятки человек

Об этом сообщил СНБО.

1282 случая коронавируса официально зарегистрированы в Одесской области за прошедшие сутки, 27 человек умерли.

104 610 случаев коронавируса зафиксированы в Одесской области за все время, 1 725 человек умерли, 82 833 выздоровели, 20 052 болеют, у 109 454 подозревают коронавирус.

Ранее мы писали, что эпидемия коронавируса продолжает наступать на Одесскую область, среди зараженных все больше медиков и детей

О критической ситуации рассказала глава облзрава Наталья Одарий-Захарьева в ходе брифинга.

По ее словам, ситуация с заболеваемостью в Одесской области продолжает ухудшаться. Только за эти сутки в регионе заболел 41 медик.

«На сегодняшний день это катастрофическая цифра! Если все медработники заболеют, то кто же тогда будет лечить заболевших? Коллеги, прошу обратить внимание на средства защиты», — призвала чиновница.

Также глава облздрава сообщила, что детская заболеваемость выросла на 43%, взрослая — в 1,7 раза. К примеру, сейчас зарегистрирована вспышка заболеваемости в детском доме «Перлинка».

Напомним, что в Одессе началась массовая дезинфекция из-за всплеска коронавируса: кадры облетели сеть

А еще Politeka писала, что одесситов атакует "новая" напасть, и это не коронавирус: "Регион лидирует по заболеваемости ..."

Также Politeka сообщала, что магнитные бури ударят с новой силой по Одессе: в какие дни быть готовым и чего опасаться