В Одесской области за прошедшие сутки умерли десятки человек
Об этом сообщил СНБО.
1282 случая коронавируса официально зарегистрированы в Одесской области за прошедшие сутки, 27 человек умерли.
104 610 случаев коронавируса зафиксированы в Одесской области за все время, 1 725 человек умерли, 82 833 выздоровели, 20 052 болеют, у 109 454 подозревают коронавирус.
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О критической ситуации рассказала глава облзрава Наталья Одарий-Захарьева в ходе брифинга.
По ее словам, ситуация с заболеваемостью в Одесской области продолжает ухудшаться. Только за эти сутки в регионе заболел 41 медик.
«На сегодняшний день это катастрофическая цифра! Если все медработники заболеют, то кто же тогда будет лечить заболевших? Коллеги, прошу обратить внимание на средства защиты», — призвала чиновница.
Также глава облздрава сообщила, что детская заболеваемость выросла на 43%, взрослая — в 1,7 раза. К примеру, сейчас зарегистрирована вспышка заболеваемости в детском доме «Перлинка».
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