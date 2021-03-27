В Одессе похитили человека
Об этом сообщают в пресс-службе полиции.
Банда в ночь с 23 на 24 марта в Одессе похитила 20-летнего парня. Его вывезли в Киев и несколько дней удерживали связанным в арендованном помещении, требуя выплатить им 1 миллион долларов.
"В арендованную квартиру в центре столицы ворвались спецназовцы, оперативники и следователи. Четырех фигурантов задержали на месте. Юношу нашли в отдельной комнате со связанными руками. К счастью, ему не навредили", – рассказали в полиции.
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Следственные действия продолжаются.
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