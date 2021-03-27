В Одессе похитили человека

Об этом сообщают в пресс-службе полиции.

Банда в ночь с 23 на 24 марта в Одессе похитила 20-летнего парня. Его вывезли в Киев и несколько дней удерживали связанным в арендованном помещении, требуя выплатить им 1 миллион долларов.

"В арендованную квартиру в центре столицы ворвались спецназовцы, оперативники и следователи. Четырех фигурантов задержали на месте. Юношу нашли в отдельной комнате со связанными руками. К счастью, ему не навредили", – рассказали в полиции.

Все задержанные – выходцы из Закавказья.

Оперативники задержали заказчика - у мужчины был конфликт с отцом заложника и таким способом он решил поквитаться.

Ранее мы писали, что одессит напал на собственную мать - ее нашли в крови.

Один из жителей дома на ул. Пушкинской сообщил в полицию, что в соседней квартире лежит в крови и стонет женщина.

Об этом сообщили в полиции.

Известно, что сын пострадавшей покинул помещение, но прибывшие на место правоохранители нашли сбежавшего в двух кварталах от места происшествия.

Точно не известно, что произошло с его матерью, но мужчину задержали и доставили в отделение для дачи показаний.

Следственные действия продолжаются.

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