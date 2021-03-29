Горестная весть в очередной раз облетела Одессу

На выходных четыерхлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна многоэтажного дома. Об этом сообщается на сайте Нацполиции, передает Politeka.net

Трагедия произошла 27 марта по адресу: улица Зоопарковая, 18, что в Приморском районе.

4-летний мальчик выпал из окна восьмого этажа и от полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

В полиции отметили, что для установления причин и обстоятельств несчастья на место прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", - говорится в сообщении.

Стоит сказать, что с начала месяца подобных происшествий в Одессе случилось несколько. Так, 4 марта на улице Академика Заболотного, 12, выпал с балкона 15 этажа 18-летний парень.

Кроме того, под Одессой с окна пятого этажа выпала девушка, однако осталась жива. Пострадавшая приземлилась на козырек первого этажа и чудом выжила.

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