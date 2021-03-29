В одном из районов Одессы трамвай сошел с рельсов и снес электроопору
Происшествие случилось днем прямо на остановке общественно Транспорта на площади Толбухина возде кафе «Макдональдс», передает Politeka.net со ссылкой на местные
Момент аварии попал на видеорегистратор проезжающего автомобиля (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
Трамвайный вагон, следовавший по маршруту №13, неожиданно начало заносить и он врезался в стоящий на обочине столб. От удара электроопора наклонилась и уперлась в трамвай.
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На кадрах видно, как вагон получил сильные повреждения, а в окнах разбились стекла.
К счастью, никто из пассажиров не травмировался.
На место ЧП прибыла ремонтная бригада "Одесгорэлектротранса", которая при помощи автокрана отодвинули столб и убрали с рельс поврежденный вагон.
Ранее мы сообщали, что в Одессе произошло пьяное ДТП с участием машины «скорой помощи».
Поздно вечером 28 марта на Люстдорфской дороге водитель автомобиля «Москвич» вылетел на перекресток на красный свет и протаранил машину скорой помощи, которая двигалась с включенными спецсигналами.
Прибывшие на место ДТП полицейские выяснили, что 37-летний водитель «Москвича» находился за рулем в нетрезвом виде.
Драгер показал наличие у него в крови 2,2 промилле спиртного при норме 0,2.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
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