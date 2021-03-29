В одном из районов Одессы трамвай сошел с рельсов и снес электроопору

Происшествие случилось днем прямо на остановке общественно Транспорта на площади Толбухина возде кафе «Макдональдс», передает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ .

Момент аварии попал на видеорегистратор проезжающего автомобиля (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Трамвайный вагон, следовавший по маршруту №13, неожиданно начало заносить и он врезался в стоящий на обочине столб. От удара электроопора наклонилась и уперлась в трамвай.

На кадрах видно, как вагон получил сильные повреждения, а в окнах разбились стекла.

К счастью, никто из пассажиров не травмировался.

На место ЧП прибыла ремонтная бригада "Одесгорэлектротранса", которая при помощи автокрана отодвинули столб и убрали с рельс поврежденный вагон.

Ранее мы сообщали, что в Одессе произошло пьяное ДТП с участием машины «скорой помощи».

Поздно вечером 28 марта на Люстдорфской дороге водитель автомобиля «Москвич» вылетел на перекресток на красный свет и протаранил машину скорой помощи, которая двигалась с включенными спецсигналами.

Прибывшие на место ДТП полицейские выяснили, что 37-летний водитель «Москвича» находился за рулем в нетрезвом виде.

Драгер показал наличие у него в крови 2,2 промилле спиртного при норме 0,2.



К счастью, в аварии никто не пострадал.

Напомним, что иномарка влетала в грузовик на Одесчине, две девочки не выжили: кадры трагического ДТП

Также Politeka сообщала, автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе