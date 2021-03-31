В Одессе очередной водитель показал «мастерство» и помял несколько машин на парковке

Соотвествующие кадры разместили очевидцы в телеграм-канал Ху**ая Одесса, передает Politeka.net

Масштабное ДТП произошло на жилом массиве "7 небо" 30 марта.

«Прямое попадание на 7 небе», - говорится в подписи.

Что на самом деле произошло не сообщается, однако на кадрах можно увидеть, как несколько автомобилей получили повреждение вследствие столкновения с, очевидно, другим автомобилем, который хотел припарковаться, но неудачно.

Пользователи в социальных сетях уже вовсю комментируют увиденное, без шуток не обошлось.

«Метеорит упал?»,

«Дайте угадаю, тут проехало БМВ?»,

«Кому-то повезло», - пишут в сети.

До этого мы сообщали, вцентре Одессы иномарка неожиданно выехала на тротуар, пострадавшего забрали в больницу.

Так, поздно вечером на улице Пушкинской водитель автомобиля Mitsubishi, превысив скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в припаркованный Volkswagen.

В ДТП есть пострадавший – это 29-летнего водитель Mitsubishi. Его забрали в больницу.

Напомним, что иномарка влетала в грузовик на Одесчине, две девочки не выжили: кадры трагического ДТП

Также Politeka сообщала, автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе