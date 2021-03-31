В Одессе очередной водитель показал «мастерство» и помял несколько машин на парковке
Соотвествующие кадры разместили очевидцы в телеграм-канал Ху**ая Одесса, передает Politeka.net
Масштабное ДТП произошло на жилом массиве "7 небо" 30 марта.
«Прямое попадание на 7 небе», - говорится в подписи.
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Что на самом деле произошло не сообщается, однако на кадрах можно увидеть, как несколько автомобилей получили повреждение вследствие столкновения с, очевидно, другим автомобилем, который хотел припарковаться, но неудачно.
Пользователи в социальных сетях уже вовсю комментируют увиденное, без шуток не обошлось.
«Метеорит упал?»,
«Дайте угадаю, тут проехало БМВ?»,
«Кому-то повезло», - пишут в сети.
До этого мы сообщали, вцентре Одессы иномарка неожиданно выехала на тротуар, пострадавшего забрали в больницу.
Так, поздно вечером на улице Пушкинской водитель автомобиля Mitsubishi, превысив скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в припаркованный Volkswagen.
В ДТП есть пострадавший – это 29-летнего водитель Mitsubishi. Его забрали в больницу.
Напомним, что иномарка влетала в грузовик на Одесчине, две девочки не выжили: кадры трагического ДТП
Также Politeka сообщала, автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе