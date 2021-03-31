Из-за большого наплыва туристов, которые приезжают на выходные в Одессу, полиция не успевает штрафовать нарушителей карантина
Об этом заявили в Одесской ОГА, передает Politeka.net, со ссылкой на местные СМИ.
По словам губернатора Сергея Гриневецкого, нарушителей соблюдения карантина слишком много, ведь среди них – туристы, которые приезжают в Одессу на выходные. Как повлиять на это — чиновники не знают. Сейчас эпидемиологическая ситуация в области остаётся крайне сложной, а игнорирование горожанами карантина лишь усугубляет ситуацию.
«Очень много туристов в Одессе в выходные дни. Очень много из других городов приезжают. Правоохранители не успевают даже оформлять протоколы. Но не это главное, главное — обеспечить санитарно-эпидемиологическое состояние», — заявил Гриневецкий.
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Ранее мы писали, что несмотря на карантин и высокий подъем заболеваемости коронавирусом на побережье Одессы на выходных наблюдался настоящий аншлаг. Тысячи одесситов вышли на пляжи, чтобы подышать свежим воздухом, а прибрежные столики кафешек были забиты отдыхающими.
Также мы сообщали о новой вспышке заболевания COVID-19 среди детей в Одессе.
Так, в детском доме "Жемчужинка" коронавирусом заразились воспитанники. Об этом сообщила директор горздрава Елена Якименко.
«Всех детей протестировали и зараженных изолировали от здоровых», - рассказала она и добавила, все больные чувствуют себя удовлетворительно.
За ними наблюдают врачи из детской поликлиники № 6.
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