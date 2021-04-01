В Одесской области ищут 15-летнего парня

Юрий Дюмин около двух часов дня 31 марта ушел из дома в селе Каменное Савранского района и до сих пор не вернулся - сообщают в полиции.

Приметы парня: рост 155-165 см, среднего телосложения, русые короткостриженые волосы.

Был одет в черные спортивные штаны, темно-зеленую куртку, шлепки.

Любую информацию относительно пропавшего просьба предоставлять по телефону: (04866) 311 81 или на линию 102.

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