В Одесской области ищут 15-летнего парня

Юрий Дюмин около двух часов дня 31 марта ушел из дома в селе Каменное Савранского района и до сих пор не вернулся - сообщают в полиции.

Приметы парня: рост 155-165 см, среднего телосложения, русые короткостриженые волосы.

Был одет в черные спортивные штаны, темно-зеленую куртку, шлепки.

Любую информацию относительно пропавшего просьба предоставлять по телефону: (04866) 311 81 или на линию 102.

Ранее мы сообщали, что в Одессе иностранец с сообщником беспощадно избили двух полицейских во время конфликта на улице.

Пострадавшие срочно доставлены в больницу.

Всё началась с того, что два офицера одесского управления стратегических расследований Нацполиции хотели припарковать свою машину на улице Пантелеймоновской около торгового центра “Новый привоз”.

Подполковник и старший лейтенант занимались розыском подозреваемых по одному делу.

Напомним, что в Одессе студентов порезали возле общежития, пострадавших спасают врачи: что произошло

Также Politeka сообщала, что план "Перехват" объявлен на Одесчине, совершено похищение молодой девушки: "Силой затолкали в авто