В Одесской области ищут 15-летнего парня
Юрий Дюмин около двух часов дня 31 марта ушел из дома в селе Каменное Савранского района и до сих пор не вернулся - сообщают в полиции.
Приметы парня: рост 155-165 см, среднего телосложения, русые короткостриженые волосы.
Был одет в черные спортивные штаны, темно-зеленую куртку, шлепки.
Любую информацию относительно пропавшего просьба предоставлять по телефону: (04866) 311 81 или на линию 102.
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