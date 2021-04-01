В центре Одессы включили девять фонтанов
Об этом сообщил заместитель директора КП «Сервисный центр» Александр Носовский.
«В дальнейшем, до конца апреля, мы запустим все остальные – у нас их 20, которые расположены по всему городу», – рассказал Носовский.
Одесситы не смогли вдоволь налюбоваться фонтаном возле оперного театра – электроэнергию в этом районе отключили и фонтан перестал работать, сообщает "Одесса онлайн".
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Вскоре, после подачи электричества, фонтаны вновь заработают.
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