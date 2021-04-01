В центре Одессы включили девять фонтанов

Об этом сообщил заместитель директора КП «Сервисный центр» Александр Носовский.

«В дальнейшем, до конца апреля, мы запустим все остальные – у нас их 20, которые расположены по всему городу», – рассказал Носовский.

Одесситы не смогли вдоволь налюбоваться фонтаном возле оперного театра – электроэнергию в этом районе отключили и фонтан перестал работать, сообщает "Одесса онлайн".

Вскоре, после подачи электричества, фонтаны вновь заработают.

Ранее мы сообщали, что в Одессе иностранец с сообщником беспощадно избили двух полицейских во время конфликта на улице.

Пострадавшие срочно доставлены в больницу.

Всё началась с того, что два офицера одесского управления стратегических расследований Нацполиции хотели припарковать свою машину на улице Пантелеймоновской около торгового центра “Новый привоз”.

Подполковник и старший лейтенант занимались розыском подозреваемых по одному делу.

Напомним, что в Одессе студентов порезали возле общежития, пострадавших спасают врачи: что произошло

Также Politeka сообщала, что план "Перехват" объявлен на Одесчине, совершено похищение молодой девушки: "Силой затолкали в авто