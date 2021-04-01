Одесситы обнаружили тело мужчины в сквере
На территории Старбазарного сквера находилось бездыханное тело неизвестного мужчины. Очевидцы оповестили об этом правоохранителей.
Следов насильственной смерти на теле не нашли.
Полицейские устанавливают личность умершего и причины его смерти.
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Ранее мы сообщали, что в Одессе иностранец с сообщником беспощадно избили двух полицейских во время конфликта на улице.
Пострадавшие срочно доставлены в больницу.
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