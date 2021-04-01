Одесситы обнаружили тело мужчины в сквере

На территории Старбазарного сквера находилось бездыханное тело неизвестного мужчины. Очевидцы оповестили об этом правоохранителей.

Следов насильственной смерти на теле не нашли.

Полицейские устанавливают личность умершего и причины его смерти.

Ранее мы сообщали, что в Одессе иностранец с сообщником беспощадно избили двух полицейских во время конфликта на улице.

Пострадавшие срочно доставлены в больницу.

Всё началась с того, что два офицера одесского управления стратегических расследований Нацполиции хотели припарковать свою машину на улице Пантелеймоновской около торгового центра “Новый привоз”.

Подполковник и старший лейтенант занимались розыском подозреваемых по одному делу.

Напомним, что в Одессе студентов порезали возле общежития, пострадавших спасают врачи: что произошло

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