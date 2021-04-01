В Одессе неизвестные изуродовали памятный знак украинским военным, погибшим в зоне АТО и ООС
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на писателя и ветерана войны Валерия Пузика.
Облитый фекалиями памятник он заметил случайно - во время утренней прогулки с сыном.
Представителей полиции или любых других учреждений на месте не было.
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Пострадавшие срочно доставлены в больницу.
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