В Одессе неизвестные изуродовали памятный знак украинским военным, погибшим в зоне АТО и ООС



Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на писателя и ветерана войны Валерия Пузика.

Облитый фекалиями памятник он заметил случайно - во время утренней прогулки с сыном.

Представителей полиции или любых других учреждений на месте не было.

Ранее мы сообщали, что в Одессе иностранец с сообщником беспощадно избили двух полицейских во время конфликта на улице.

Пострадавшие срочно доставлены в больницу.

Всё началась с того, что два офицера одесского управления стратегических расследований Нацполиции хотели припарковать свою машину на улице Пантелеймоновской около торгового центра “Новый привоз”.

Подполковник и старший лейтенант занимались розыском подозреваемых по одному делу.

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