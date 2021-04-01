Одессит застрелил жену из ружья и выстрелил в себя
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.
В Любашевской поселковой общине пара принимала в доме гостей, а после посиделок, 40-летний мужчина выстрелил в свою жену.
Одесситбросился к ней - увидев, что она мертва, мужчина решил застрелиться и выстрелил себе в подбородок.
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