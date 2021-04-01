Одессит застрелил жену из ружья и выстрелил в себя

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

В Любашевской поселковой общине пара принимала в доме гостей, а после посиделок, 40-летний мужчина выстрелил в свою жену.

Одесситбросился к ней - увидев, что она мертва, мужчина решил застрелиться и выстрелил себе в подбородок.

Свидетелем страшного происшествия был 19-летний сын пары.

40-летняя женщина умерла на месте, а мужчину прооперировали. Сейчас он находится в больнице.

Ранее мы сообщали, что в Одессе иностранец с сообщником беспощадно избили двух полицейских во время конфликта на улице.

Пострадавшие срочно доставлены в больницу.

Всё началась с того, что два офицера одесского управления стратегических расследований Нацполиции хотели припарковать свою машину на улице Пантелеймоновской около торгового центра “Новый привоз”.

Подполковник и старший лейтенант занимались розыском подозреваемых по одному делу.

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