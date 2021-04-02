На сегодняшний день в Одесской области всерьез рассматривается введения дополнительных мер по ужесточению карантина, как в Киеве

Об этом шла речь во время заседания депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского облсовета пишет издание УСИ.

По словам главы облздрава Наталья Одарий-Захарьевой, динамика заболеваемости неутешительная и для стабилизации ситуации нужен жесткий карантин, как в Киеве.

Депутаты согласились с чиновницей и поддержали ее.

Глава комиссии Дмитрий Чапир отметил, что сейчас красная зона существует только на бумаге, а по факту карантинные требования мало где соблюдаются.

"Мы видим, что красная зона – только на бумаге. Если мы не решим вопрос по ограничениям, то мы не остановим этот поток", – заявил он.

В тоже время, депутат Валерий Ославский предложил ввести жесткие мероприятия по контролю за общественным транспортом. Он потребовал, чтобы патрульная полиция чаще проверяла маршрутки.

Комиссия поддержала эту идею и решила обратиться в профильные службы.

Отметим, что в последние недели в регионе увеличивается число инфицированных коронавирусом, при чем с каждым днем их все больше и больше. К несчастью, жертвы от этой болезни тоже резко возросли.

За прошедшие сутки в Одесской области выявлено 1608 новых случаев заболевания, скончались аж 44 человека.

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