В Одессе лихач слетел с дороги и затормозил в столб, от удара иномарку отбросило на трамвайные пути

Серьезное ДТП произошло на выходных на Николаевской дороге возле Сортировочной Подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net

По предварительной информации инспекторов, водитель BMW, двигаясь на огромной скорости по Николаевской дороге, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

Сообщается, что пострадавший 43-летний мужчина доставлен в больницу.

На месте происшествия работал следователь, который устанавливал все причины аварии.

До этого мы сообщали, в центре Одессы иномарка неожиданно выехала на тротуар, пострадавшего забрали в больницу.

Так, поздно вечером на улице Пушкинской водитель автомобиля Mitsubishi, превысив скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в припаркованный Volkswagen.

В ДТП есть пострадавший – это 29-летнего водитель Mitsubishi. Его забрали в больницу.

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