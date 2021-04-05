В Одессе лихач слетел с дороги и затормозил в столб, от удара иномарку отбросило на трамвайные пути
Серьезное ДТП произошло на выходных на Николаевской дороге возле Сортировочной Подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net
По предварительной информации инспекторов, водитель BMW, двигаясь на огромной скорости по Николаевской дороге, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
Сообщается, что пострадавший 43-летний мужчина доставлен в больницу.
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На месте происшествия работал следователь, который устанавливал все причины аварии.
До этого мы сообщали, в центре Одессы иномарка неожиданно выехала на тротуар, пострадавшего забрали в больницу.
Так, поздно вечером на улице Пушкинской водитель автомобиля Mitsubishi, превысив скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в припаркованный Volkswagen.
В ДТП есть пострадавший – это 29-летнего водитель Mitsubishi. Его забрали в больницу.
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