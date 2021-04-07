В Одесской области зафиксировали больше тысячи новых случаев заболевания ковидом
Об этом сообщается на сайте СНБО.
За последние сутки в Одесской области выявлен 1 236 новых случаев заражения COVID-19. Умерло в регионе от этой болезни за сутки 41 человек.
По состоянию на утро 7 апреля наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 417), Одесской (1 236), Киевской (1 092), Львовской (1 085) и Харьковской (1 017) областях.
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