Одесситов ждет неприятный сюрприз на этой неделе - погода резко ухудшится
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
В Одессе с 8 по 11 апреля, жителей города настигнут ночные морозы, температура воздуха опустится до 3 °С ниже нуля, а 7 и 9 апреля синоптики прогнозируют дождь.
На юге Одесской области может выпасть снег. 7 апреля там будет облачно и ожидаются осадки. Ветер северо-западный, температура ночью опустится до +6-8 °С, днем будет около +9-11 °С .
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