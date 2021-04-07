Одесситов ждет неприятный сюрприз на этой неделе - погода резко ухудшится

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В Одессе с 8 по 11 апреля, жителей города настигнут ночные морозы, температура воздуха опустится до 3 °С ниже нуля, а 7 и 9 апреля синоптики прогнозируют дождь.

На юге Одесской области может выпасть снег. 7 апреля там будет облачно и ожидаются осадки. Ветер северо-западный, температура ночью опустится до +6-8 °С, днем будет около +9-11 °С .

Ранее мы сообщали, в центре Одессы камни посыпались со здания и изувечили припаркованные автомобили.

Происшествие случилось днем, во вторник 6 апреля на площади Веры Холодной.

Крупные элементы карниза отвалились с заброшенного кинотеатра «Одесса» прямо на стоящие машины.

Судя по обнародованным фото, на автомобиле марки Лексус кирпичи побили заднее стекло и люк, а на другой иномарке Тойота остались вмятины на капоте.

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