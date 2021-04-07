Для пациентов с ковидом не хватает мест на Одесчине

Об этом сообщает «Бессарабия INFORM».

В Измаиле отделения больницы для больных ковидом переполнены - в медучреждениях разворачивают дополнительные койки.

Так, 6 апреля вечером главврач КНП Сафьяновского сельского совета «Центральная районная больница» Олег Садковский сообщил, что в ЦРБ на лечении пребывает 138 пациентов при 130 койках.

Ранее мы сообщали, в центре Одессы камни посыпались со здания и изувечили припаркованные автомобили.

Происшествие случилось днем, во вторник 6 апреля на площади Веры Холодной.

Крупные элементы карниза отвалились с заброшенного кинотеатра «Одесса» прямо на стоящие машины.

Судя по обнародованным фото, на автомобиле марки Лексус кирпичи побили заднее стекло и люк, а на другой иномарке Тойота остались вмятины на капоте.

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