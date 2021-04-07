В Одесской области превышен эпидпорог по ОРВИ

Об этом сообщает областной лабораторный центр.

По данным мониторинга на прошедшей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Одесской области находилась на сезонном уровне.

На 8 административных территориях эпидпорог был превышен.

На 25% эпидпорог превышен в Черноморске, Беляевском, Ивановском, Кодымском, Николаевском, Овидиопольском и Татарбунарском районах.

Ранее мы сообщали, в центре Одессы камни посыпались со здания и изувечили припаркованные автомобили.

Происшествие случилось днем, во вторник 6 апреля на площади Веры Холодной.

Крупные элементы карниза отвалились с заброшенного кинотеатра «Одесса» прямо на стоящие машины.

Судя по обнародованным фото, на автомобиле марки Лексус кирпичи побили заднее стекло и люк, а на другой иномарке Тойота остались вмятины на капоте.

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