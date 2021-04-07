В Одесской области превышен эпидпорог по ОРВИ
Об этом сообщает областной лабораторный центр.
По данным мониторинга на прошедшей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Одесской области находилась на сезонном уровне.
На 8 административных территориях эпидпорог был превышен.
На 25% эпидпорог превышен в Черноморске, Беляевском, Ивановском, Кодымском, Николаевском, Овидиопольском и Татарбунарском районах.
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