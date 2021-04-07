В Одесской области закрываются школы и дошкольные учебные заведения
Об этом сообщает портал "Топор".
В основном закрытие детских садов, перевод учащихся начальной школы на дистанционное обучение связаны с ростом числа заболевших ОРВИ.
Однако, есть и те учебные заведения, которые закрываются в связи со значительным количеством заболевших COVID-19, например недавно закрыли детский садик №11 в городе Болград.
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