В Одесской области закрываются школы и дошкольные учебные заведения

Об этом сообщает портал "Топор".

В основном закрытие детских садов, перевод учащихся начальной школы на дистанционное обучение связаны с ростом числа заболевших ОРВИ.

Однако, есть и те учебные заведения, которые закрываются в связи со значительным количеством заболевших COVID-19, например недавно закрыли детский садик №11 в городе Болград.

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