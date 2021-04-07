ЧП произошло на железной дороге в Одесской области
Трагедия произошла по неосторожности погибшей - женщина переходила пути и не увидела движущийся поезд. От полученных травм женщина скончалась на месте, врачи лишь констатировали смерть.
Детали трагедии выясняются.
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