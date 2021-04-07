Одесских срочников отправили в ряды ВСУ
Об этом сообщили в Одесском областном территориальном центре комплектования.
Первую сотню срочников из Одесской области отправили в ряды Вооруженных сил Украины. Всего в ВСУ планируют призвать 775 человек из области.
Те, кто имеют высшее образование, будут служить год, остальные — полтора года.
Как говорится в сообщении, за эту неделю будет отправлено 160 призывников в ряды ВСУ.
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Их будут отправлять в места постоянной дислокации воинских частей, кроме воздушных сил и военно-морских. Всего из Одесской области отправятся на службу 775 мужчин.
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