На севере Одесской области посреди весны - снегопад

Как сообщает «Думская», местные жители активно делятся кадрами природной аномалии.

В Подольске утром выпало довольно большое количество снега. Такая погода по данным синоптиков продлится до вечера.

Важно отметить, что снег довольно быстро тает, так как на улице плюсовая температура.

Ранее мы сообщали, в Одесской области превышен эпидпорог по ОРВИ.

Об этом сообщает областной лабораторный центр.

По данным мониторинга на прошедшей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Одесской области находилась на сезонном уровне.

На 8 административных территориях эпидпорог был превышен.

На 25% эпидпорог превышен в Черноморске, Беляевском, Ивановском, Кодымском, Николаевском, Овидиопольском и Татарбунарском районах.

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