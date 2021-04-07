В Одессе пьяный 42-летний мужчина убил свою сожительницу

Злоумышленник во время застолья набросился на женщину с кулаками, а потом схватил за горло и задушил.

Мужчина сообщил в полицию, но соврал, чтобы снять с себя подозрения. Он заявил, что женщина умерла во сне, а ссадины на ее теле — это результат попытки ее реанимировать.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, результат вскрытия показал, что 33-летняя одесситка умерла от механической асфиксии - и тогда мужчина пришлось признаться в содеянном.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, мужчину грозит до 15 лет лишения свободы.



Ранее мы сообщали, на севере Одесской области посреди весны - снегопад

Местные жители активно делятся кадрами природной аномалии.

В Подольске утром выпало довольно большое количество снега. Такая погода по данным синоптиков продлится до вечера.

Важно отметить, что снег довольно быстро тает, так как на улице плюсовая температура.

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