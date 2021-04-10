В Одессе локомотив сбил мужчину, который переходил пути

Как пишут в местных Телеграмм-каналах, железнодорожный переезд был закрыт для автомобилей, раздавались сигнальные сирены, также был закрыт шлагбаум.

Но пешеход проигнорировал все сигналы и продолжал переходить ж/д пути.

В результате машинист локомотива наехал на мужчину.

Погибшему было около 30–35 лет.

В настоящее время сотрудники полиции опрашивают свидетелей и выясняют детали трагедии.

К слову, в Одесской области 9 апреля коронавирусом заболели сотни человек

По данным Министерства здравоохранения, в Одесской области в 1058 человек за сутки заразились ковидом.

Всего с начала пандемии в регионе 119801 случай заражения.

За сутки умер 31 больной, 2087 — за все время. За сутки выздоровели 439 инфицированных, всего — 86404.

Напомним, что тело парня нашли вблизи одесского курорта: фото и первые детали загадочной трагедии

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