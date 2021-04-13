Полицейские разыскали убийцу людей, окровавленные тела которых нашли в Подольске Одесской области

Так, во вторник, 13 апреля, приблизительно в 8 часов утра в одном из домов были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти.

Погибшие были зарезаны, раздеты и лежали в кровати.

Полиция установили личности жертв, а также оперативно приступила к поискам вероятного убийцы и через несколько часов его задержала.

Как пишет одесский сайт Думская , убитыми оказались 43 - летняя Татьяна и ее нынешний муж 57-летний Владимир.

Известно, что вчера вечером уже покойные употребляли спиртные напитки, в это время приехал бывший сожитель погибшей, выпил вместе с ними и уехал.

На утро соседка пошла будить Татьяну, но никто не отреагировал. Тогда женщина решила зайти в дом, где от увиденного была просто шокирована. Служебный пес привел к бывшему сожителю погибшей - Андрею Шевчуку.

Его задержали и сообщили о подозрении в убийстве.

Ранее мы писали, тело молодого мужчины без каких-либо признаков жизни найдено возле курорта «Куяльник» в Одессе.

Труп был обнаружен в камышах на Объездной дороге вечером, 7 апреля.

Вскрытие показало, что пострадавший скончался от травм, которые получают в результате наезда автотранспорта.

Полицейские начали выяснять личность жертвы и искать виновников. 12 апреля они сообщили, что погибший - 28-летний житель Суворовского района Одессы, а сбил его водитель на большегрузном автомобиле.

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