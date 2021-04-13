Полицейские разыскали убийцу людей, окровавленные тела которых нашли в Подольске Одесской области
Так, во вторник, 13 апреля, приблизительно в 8 часов утра в одном из домов были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти.
Погибшие были зарезаны, раздеты и лежали в кровати.
Полиция установили личности жертв, а также оперативно приступила к поискам вероятного убийцы и через несколько часов его задержала.
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Олег Винник, поддавшись эмоциям, закружил свою тайную жену в танце у всех на виду: "Возьми меня..."
Готовящаяся к свадьбе Лорак дома у Киркорова не скрыла своего счастья: «Спасибо, дорогой…»
Тину Кароль засняли в неожиданном наряде на кухне, певица разошлась: "Оценила гречку и..."
Сбежавшие в РФ звезды "Дизель шоу" Писаренко и Никишин завыли и расплакались на камеру: "Воспалились то как"
Как пишет одесский сайт
Известно, что вчера вечером уже покойные употребляли спиртные напитки, в это время приехал бывший сожитель погибшей, выпил вместе с ними и уехал.
На утро соседка пошла будить Татьяну, но никто не отреагировал. Тогда женщина решила зайти в дом, где от увиденного была просто шокирована. Служебный пес привел к бывшему сожителю погибшей - Андрею Шевчуку.
Его задержали и сообщили о подозрении в убийстве.
Ранее мы писали, тело молодого мужчины без каких-либо признаков жизни найдено возле курорта «Куяльник» в Одессе.
Труп был обнаружен в камышах на Объездной дороге вечером, 7 апреля.
Вскрытие показало, что пострадавший скончался от травм, которые получают в результате наезда автотранспорта.
Полицейские начали выяснять личность жертвы и искать виновников. 12 апреля они сообщили, что погибший - 28-летний житель Суворовского района Одессы, а сбил его водитель на большегрузном автомобиле.
Напомним, что экологическая катастрофа в Затоке: в сети показали, что сбросили в воду
Также Politeka сообщала, ЧП в самом центре Одессы: фасад едва не рухнул на головы прохожих, видео