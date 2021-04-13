В центре Одессы возле Оперного театра снова орудовали вандалы
В результате деяний неизвестных особей перестал работать большой фонтан на Театральной площади. Об этом сообщили на официальном сайте Одессы, во вторник, 13 апреля, передает Politeka.net
Дело в том, что вандалы повредили трубопровод, ведущий к форсунке нижней чаши фонтана.
Коммунальщики приступили к ремонту, однако, когда восстановят работу фонтана – не известно.
Деньги на жилье массово хотят раздать украинцам, на каких условиях и что задумали в Раде: "Для тех, кто..."
Кароль запрыгнула в кровать к горячему экс-бойфренду Мишель Андраде Ломакину: "Я суперсчастливый!"
Изгнанная из "Холостяка" участница-красотка жестко проехалась по Заливако: "Миша хороший парень, но..."
Будем отдыхать четыре дня подряд и не только: в мае украинцы получат длительные выходные
Убит известный олигарх, врачи борются за жизнь его супруги: "Остались двое детей...", подробности трагедии
Они сообщили, что работы осложняются тем, что трубопровод утоплен в прочный бетон, который необходимо вскрыть для замены трубы. Как только специалисты завершат эти работы, станут известны сроки восстановления форсунки и запуска фонтана.
Стоит сказать, что расконсервация после зимы и запуск фонтанов в Одессе начались только две недели назад.
Так, 1 апреля запустили девять фонтанов в центральной части города.
В Одессе с каждым днем вандалы все больше и больше наносят вред городу.
Недавно мы сообщали, что хулиганы повредили декоративные фонари, которые освещали новую набережную недалеко от 15-й станции Большого Фонтана.
Были уничтожены порядка 10 фонарей на одном из участков ограждения.
На некоторых светильниках разбили стекла, а другие и вовсе оторвали с проводами. Все разрушенные фонари находятся рядом друг с другом, что явно свидетельствует о вмешательстве человека.
Напомним, что пожар охватил 25-этажный дом в Одессе, началась срочная эвакуация: видео ЧП
Также Politeka сообщала, ЧП в самом центре Одессы: фасад едва не рухнул на головы прохожих, видео