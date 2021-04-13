Любовались фонтаном не долго

В центре Одессы возле Оперного театра снова орудовали вандалы

В результате деяний неизвестных особей перестал работать большой фонтан на Театральной площади. Об этом сообщили на официальном сайте Одессы, во вторник, 13 апреля, передает Politeka.net

Дело в том, что вандалы повредили трубопровод, ведущий к форсунке нижней чаши фонтана.

Коммунальщики приступили к ремонту, однако, когда восстановят работу фонтана – не известно.

Они сообщили, что работы осложняются тем, что трубопровод утоплен в прочный бетон, который необходимо вскрыть для замены трубы. Как только специалисты завершат эти работы, станут известны сроки восстановления форсунки и запуска фонтана.

Стоит сказать, что расконсервация после зимы и запуск фонтанов в Одессе начались только две недели назад.

Так, 1 апреля запустили девять фонтанов в центральной части города.

В Одессе с каждым днем вандалы все больше и больше наносят вред городу.

Недавно мы сообщали, что хулиганы повредили декоративные фонари, которые освещали новую набережную недалеко от 15-й станции Большого Фонтана.

Были уничтожены порядка 10 фонарей на одном из участков ограждения.

На некоторых светильниках разбили стекла, а другие и вовсе оторвали с проводами. Все разрушенные фонари находятся рядом друг с другом, что явно свидетельствует о вмешательстве человека.

Напомним, что пожар охватил 25-этажный дом в Одессе, началась срочная эвакуация: видео ЧП

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