В Одессе наглый водитель заблокировал дорогу скорой
Видео опубликовано на Facebook-странице "Зупини Лося".
Объезжая пробку по встречной полосе, автохам преградил дорогу машине скорой помощи, которая ехала на вызов с включенной сиреной.
Автомобиль, который выехал на встречную полосу, вынужден был медленно ехать задним ходом перед "скорой".
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"Так выглядит спасение человеческой жизни в Одессе", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, полицейские разыскали убийцу людей, окровавленные тела которых нашли в Подольске Одесской области
Так, во вторник, 13 апреля, приблизительно в 8 часов утра в одном из домов были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти.
Погибшие были зарезаны, раздеты и лежали в кровати.
Полиция установила личности жертв, а также оперативно приступила к поискам вероятного убийцы и через несколько часов его задержала.
Убитыми оказались 43 - летняя Татьяна и ее нынешний муж 57-летний Владимир.
Известно, что вчера вечером уже покойные употребляли спиртные напитки, в это время приехал бывший сожитель погибшей, выпил вместе с ними и уехал.
На утро соседка пошла будить Татьяну, но никто не отреагировал. Тогда женщина решила зайти в дом, где от увиденного была просто шокирована. Служебный пес привел к бывшему сожителю погибшей - Андрею Шевчуку.
Его задержали и сообщили о подозрении в убийстве.
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