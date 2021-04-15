В Одессе наблюдается рекордное подорожание продуктов питания
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
В частности, больше всего подорожали овощи. В сравнении с декабрем 2020 года цены на лук, морковку и картофель выросли на 20-30%, на буряк — сразу на 40%. Стоит отметить, что овощи дорожают каждую зиму.
Также в Одесской области значительно подорожали хлеб (+18%), сахар (+16%), макароны (+14%), рис и мука (+11%).
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Обратим внимание, что в отличие от остальной страны, мало изменились цены на свинину и птицу (+4-5%).
Подорожание продуктов связывают с ростом цен на газ и бензин, а также низким прошлогодним урожаем в Украине и в миру. Также на рост цен повлиял повышение заработной платы.
Отметим, что по данным Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, с 2018 года большинство продуктов в Украине стоят дороже, чем в Польше, а сейчас цены в наших магазинах приближаются к ценам в немецких супермаркетах эконом-класса.
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Однако жителям, по всей видимости, придется отказаться от пикников и прогулок на природе, так как в начале мая метеорологи прогнозируют месяц затяжных дождей, вплоть до 12 мая.
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Воздух прогреется всего до +14 градусов тепла днем и +9-10 ночью.
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