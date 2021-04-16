Спидометр после аварии застыл на отметке 176 км/час

За ночь в Одессе на одной улице случилось два ДТП со смертельным исходом

Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции

В первом случае на улице Святослава Рихтера под колесами автомобиля «Тойота Королла» погиб мужчина пешеход. Смертельный наезд произошел около 8 часов вечера.

В полиции отмечают, что 41-летний пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, когда на него наехала иномарка.

Причины происшествия выяснит следствие.

Вторая авария случилась случилась через 5 часов также на улице Святослава Рихтера.

Автомобиль BMW, двигаясь с площади Деревянко на огромной скорости влетел в столб билборда.

В результате удара один из пассажиров авто погиб на месте, второй же находится в тяжелом состоянии в больнице.

Причины происшествия выяснит следствие.

По данным очевидцев, спидометр иномарки после аварии застыл на отметке 176 км/час.

«Шансов выжить при таком ударе у пассажира не оставалось», - утверждают свидетели происходящего.

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