За ночь в Одессе на одной улице случилось два ДТП со смертельным исходом
Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции
В первом случае на улице Святослава Рихтера под колесами автомобиля «Тойота Королла» погиб мужчина пешеход. Смертельный наезд произошел около 8 часов вечера.
В полиции отмечают, что 41-летний пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, когда на него наехала иномарка.
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Причины происшествия выяснит следствие.
Вторая авария случилась случилась через 5 часов также на улице Святослава Рихтера.
Автомобиль BMW, двигаясь с площади Деревянко на огромной скорости влетел в столб билборда.
В результате удара один из пассажиров авто погиб на месте, второй же находится в тяжелом состоянии в больнице.
Причины происшествия выяснит следствие.
По данным очевидцев, спидометр иномарки после аварии застыл на отметке 176 км/час.
«Шансов выжить при таком ударе у пассажира не оставалось», - утверждают свидетели происходящего.
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