В Одессе планируют поднять проезд в городских маршрутках до 10 гривен

Подорожать проезд может уже этим летом, пишет местный сайт « Думская », в пятницу, 16 апреля.

В частности, повышение будет связано с увеличением количества перевозок пассажиров в трамваях и троллейбусах и падением объема перевозок на маршрутках.

По словам директора Научно-производственного центра Сергея Черноиваненко, по последним подсчетам тариф должен составлять 14-15 гривен, но, так высоко его не поднимут. Рост ожидается хотя бы до 10 гривен.

Как сообщил транспортный эксперт, решение о поднятии тарифа принимается перевозчиком по согласованию с организатором перевозок – муниципальным департаментом транспорта связи и организации дорожного движения.

Он отметил, что параллельно нужно поднимать вопросы модернизации маршрутной сети города и добиваться внедрения "электронного билета", без которого транспортная сфера Одессы развиваться не будет.

По информации издания, сейчас перевозчики ведут переговоры с горсоветом о дате повышения тарифа. Ориентировочно, это может произойти уже в июне.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе конфликт между водителем и пассажиром закончился дракой.

Инцидент произошел на остановке общественно транспорта.

Причиной конфликта, со слов одного из очевидцев, стало то, что пассажир отказался заплатить за проезд 7 гривен.

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