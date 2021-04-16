В Одессе планируют поднять проезд в городских маршрутках до 10 гривен
Подорожать проезд может уже этим летом, пишет местный сайт «
В частности, повышение будет связано с увеличением количества перевозок пассажиров в трамваях и троллейбусах и падением объема перевозок на маршрутках.
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По словам директора Научно-производственного центра Сергея Черноиваненко, по последним подсчетам тариф должен составлять 14-15 гривен, но, так высоко его не поднимут. Рост ожидается хотя бы до 10 гривен.
Как сообщил транспортный эксперт, решение о поднятии тарифа принимается перевозчиком по согласованию с организатором перевозок – муниципальным департаментом транспорта связи и организации дорожного движения.
Он отметил, что параллельно нужно поднимать вопросы модернизации маршрутной сети города и добиваться внедрения "электронного билета", без которого транспортная сфера Одессы развиваться не будет.
По информации издания, сейчас перевозчики ведут переговоры с горсоветом о дате повышения тарифа. Ориентировочно, это может произойти уже в июне.
Не так давно мы сообщали, что в Одессе конфликт между водителем и пассажиром закончился дракой.
Инцидент произошел на остановке общественно транспорта.
Причиной конфликта, со слов одного из очевидцев, стало то, что пассажир отказался заплатить за проезд 7 гривен.
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