В Одессу запустят дополнительные поезда на майские праздники
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалiзниці».
На майские праздники и Пасху, которую в этом году отмечают 2 мая запустят 11 дополнительных поездов.
Направления – Одесса, Львов, Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Константиновка, Ивано-Франковск.
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Также еще 5 дополнительных рейсов круглогодичных поездов: Киев-Ужгород, Харьков-Николаев, Киев-Шостка, Черкассы-Киев, Хмельницкий-Лисичанск. Также продлили маршрут поезда Сумы-Киев до станции Винница.
Ранее мы писали в пятницу, 16 апреля на улицах Одессы было замечено много военной техники и вооруженных автоматами людей.
По словам очевидцев, военныек в униформе замечены на улице Химической и возле автовокзала.
Кроме того, тяжелую военную технику видели в районе железнодорожного вокзала.
Как выяснилось, в Одессе проходили совместные учения Нацгвардии, полиции и военных
Одесситов просили с пониманием отнестись к вооруженным людям на улицах.
Напомним, что погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников
Также Politeka сообщала, военных с тяжелой техникой стянули на границу в Одесской области, видео