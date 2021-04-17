В Одессу запустят дополнительные поезда на майские праздники

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалiзниці».

На майские праздники и Пасху, которую в этом году отмечают 2 мая запустят 11 дополнительных поездов.

Направления – Одесса, Львов, Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Константиновка, Ивано-Франковск.

Также еще 5 дополнительных рейсов круглогодичных поездов: Киев-Ужгород, Харьков-Николаев, Киев-Шостка, Черкассы-Киев, Хмельницкий-Лисичанск. Также продлили маршрут поезда Сумы-Киев до станции Винница.

Ранее мы писали в пятницу, 16 апреля на улицах Одессы было замечено много военной техники и вооруженных автоматами людей.

По словам очевидцев, военныек в униформе замечены на улице Химической и возле автовокзала.

Кроме того, тяжелую военную технику видели в районе железнодорожного вокзала.

Как выяснилось, в Одессе проходили совместные учения Нацгвардии, полиции и военных



Одесситов просили с пониманием отнестись к вооруженным людям на улицах.

Напомним, что погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников

Также Politeka сообщала, военных с тяжелой техникой стянули на границу в Одесской области, видео