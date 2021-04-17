На Одесчине более тысячи зараженных ковидом

Об этом информирует система мониторинга СНБО.

По состоянию на утро субботы, 17 апреля 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 1 097 новых случая заражения коронавирусом.

На сегодняшний день с начала пандемии COVID-19 выявили у 125 861 жителей региона. За сутки от вируса скончались 24 человека, а 291 житель области выздоровел. Все еще болеют 34 962 человека.

врач, больница, коронавирус

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Кроме того, в Одессу запустят дополнительные поезда на майские праздники

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалiзниці».

На майские праздники и Пасху, которую в этом году отмечают 2 мая запустят 11 дополнительных поездов.

Направления – Одесса, Львов, Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Константиновка, Ивано-Франковск.

поезд

Также еще 5 дополнительных рейсов круглогодичных поездов: Киев-Ужгород, Харьков-Николаев, Киев-Шостка, Черкассы-Киев, Хмельницкий-Лисичанск. Также продлили маршрут поезда Сумы-Киев до станции Винница.

Напомним, что погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников

Также Politeka сообщала, военных с тяжелой техникой стянули на границу в Одесской области, видео