В Одесской области труп собаки с отрезанной головой обнаружили недалеко от школы

В городе Раздельная волонтеры организации обнаружили труп животного, передает "Униан".

Женщина-волонтер, работающая учительницей, обнаружила голову животного недалеко от местной школы.

«Это крупное животное, с купированным хвостом. Не исключено, что домашнее. По характеру раны – голову то ли отрубили, то ли отрезали…», - рассказала женщина.

Она добавила, что местные жители шокированы случившимся.

Кроме того, в Одессу запустят дополнительные поезда на майские праздники

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалiзниці».

На майские праздники и Пасху, которую в этом году отмечают 2 мая запустят 11 дополнительных поездов.

Направления – Одесса, Львов, Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Константиновка, Ивано-Франковск.

Также еще 5 дополнительных рейсов круглогодичных поездов: Киев-Ужгород, Харьков-Николаев, Киев-Шостка, Черкассы-Киев, Хмельницкий-Лисичанск. Также продлили маршрут поезда Сумы-Киев до станции Винница.

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