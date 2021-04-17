В Одесской области труп собаки с отрезанной головой обнаружили недалеко от школы
В городе Раздельная волонтеры организации обнаружили труп животного, передает "Униан".
Женщина-волонтер, работающая учительницей, обнаружила голову животного недалеко от местной школы.
«Это крупное животное, с купированным хвостом. Не исключено, что домашнее. По характеру раны – голову то ли отрубили, то ли отрезали…», - рассказала женщина.
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Она добавила, что местные жители шокированы случившимся.
Кроме того, в Одессу запустят дополнительные поезда на майские праздники
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалiзниці».
На майские праздники и Пасху, которую в этом году отмечают 2 мая запустят 11 дополнительных поездов.
Направления – Одесса, Львов, Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Константиновка, Ивано-Франковск.
Также еще 5 дополнительных рейсов круглогодичных поездов: Киев-Ужгород, Харьков-Николаев, Киев-Шостка, Черкассы-Киев, Хмельницкий-Лисичанск. Также продлили маршрут поезда Сумы-Киев до станции Винница.
Напомним, что погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников
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