Власти намерены запретить грузовому транспорту проезд по улицам Одессы в часы пик

Речь идет о том, чтобы запретить грузовикам и фурам въезд в Одессу в часы пик, а именно утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00 на таких улицах: проспекте Добровольського, ул. Семена Палия, Южной дороге, Николаевской дороге, ул. Черноморского казачества. ул. Атамана Головатого, ул. Водопроводной, ул. Краснова, проспекте Небесной Сотни, ул. Преображенской, ул. Ришельевской. ул. Пушкинской.

Предложение будут рассматривать на заседании Одесского горсовета 22 апреля.

Когда это заработает — неизвестно.

Если проект утвердят, то схемы необходимо согласовать в полиции, сделать и установить дорожные знаки.

Ранее мы сообщали, в Одессе планируют поднять проезд в городских маршрутках до 10 гривен.

Подорожать проезд может уже этим летом.

В частности, повышение будет связано с увеличением количества перевозок пассажиров в трамваях и троллейбусах и падением объема перевозок на маршрутках.

По последним подсчетам тариф должен составлять 14-15 гривен, но, так высоко его не поднимут. Рост ожидается хотя бы до 10 гривен.

Сейчас перевозчики ведут переговоры с горсоветом о дате повышения тарифа. Ориентировочно, это может произойти уже в июне.

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